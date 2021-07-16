Автоматизация магазина
 

Автоматизация магазина

16.07.2021, 16:16, Рекомендуем
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Автоматизация магазинов и торговых точек – лучшее решение для повышения комфортности работы для покупателей и одновременно – для создания продуктивных условий работы продавцов. Третий плюс – оперативность контроля продаж, необходимости увеличения или снижения запасов, минимизация рисков по передаче данных в фискальные органы.

Автоматизация магазина для торговли – жизненная необходимость для малого бизнеса, где продает товары сам предприниматель и помогают – члены его семьи. Автоматизация торговли также важна для крупного бизнеса, который работает в сфере оптовой и розничной торговли. Контроль товара, быстрая отчетность, скорость обслуживания. Все эти, и другие плюсы автоматизированного торгового места, рассмотрим детальнее.

Плюсы использования автоматизации торговли

К плюсам реализации товаров с помощью автоматизированных систем продаж следует отнести три важные характеристики работы автоматизированных торговых точек:

  • комфорт для покупателей и удобство для сотрудников – высокая скорость обслуживания клиентов вне зависимости от приобретаемых ими товаров и широты ассортимента во время покупки;
  • минимизация затрат на поддержку стабильной работы бизнеса, себестоимости услуг магазина – составление отчетности в онлайн-режиме с полной расшифровкой по наличию товаров на складе и в торговом зале;
  • минимизация рисков ведения предпринимательской деятельности – возможность передавать все необходимые данные в фискальные органы и отсутствие штрафных санкций, выполнение налогового законодательства с помощью технических средств.

Где конкретно используют автоматизацию торговли?

Разновидностей бизнеса, где важно применить автоматический учёт реализованной продукции очень много. Назовём самые распространенные версии торгового бизнеса, где необходима автоматизация:

  • маркеты по реализации продуктов питания в ассортименте – универсальные магазины, специализированные торговые точки или маркеты со сбалансированным объемом продуктового и промышленного набора товаров;
  • маркеты по продаже автомобильных запасных частей и запчастей к различным видам техники;
  • точки по продажам узконаправленной разновидности товаров в мелкую розницу с необходимостью взвешивания или замера объема проданного продукта – сухофрукты, мороженное на развес, специи, свежее мясо, прохладительные напитки, алкогольные напитки на разлив;
  • магазин по продаже тканей, фурнитур, обоев, трикотажных и прочих изделий для обустройства быта;
  • магазин по продаже строительных материалов и готовых продуктов для строительства и ремонта.



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