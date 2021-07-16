Путин принимает участие в онлайн-саммите АТЭС

Президент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в пятницу.

Саммит проходит в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

Встреча проводится под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Саммит был созван всего за пять дней, тогда как на ноябрь намечена еще и регулярная встреча АТЭС.

По данным Кремля, лидеры стран АТЭС обсудят «задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции».

Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления российский лидер заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии.