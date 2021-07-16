 

Пилот севшего в тайге Ан-28 сломал ногу, пассажиры не пострадали

16.07.2021, 15:50, Новости дня
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Командир воздушного судна Анатолий Прытков, сумевший вместе со вторым пилотом Фарухом Хасановым посадить в тайге Томской области самолет Ан-28 с отказавшим двигателем, получил перелом ноги. Остальные находившиеся на борту, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

«Предварительно, отказал двигатель самолета. Пилоты смогли посадить неуправляемую махину на пересеченной местности. … Места хватило. Рядом даже смог приземлиться вертолет спасателей», – информирует Life.

Там же уточняется, что у КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов, предварительно, не пострадал. Пассажиры, находившиеся на борту, серьезных травм также не получили. Всех доставят в больницу Томска, где их осмотрят врачи.

Также в Сети появились первые фото с места жесткой посадки. На них видно, что самолет лежит шасси вверх и имеет значительные повреждения.

В пресс-службе регионального Следственного комитета также сообщили, что «у самолета имеются повреждения». При этом «пассажиры самолета и экипаж выжили, в ближайшее время они будут эвакуированы». По данным МЧС, «люди будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре».

На место выехала следственная группа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), передает ТАСС.

Самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы.

Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на расстояние до 2 тыс. км.



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