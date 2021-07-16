 

“Теперь мы друзья”: Эдгард Запашный расстался с матерью своего третьего ребенка

16.07.2021, 15:48, Разное
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Знаменитый дрессировщик, 45-летний Эдгард Запашный снова свободен – сегодня он опубликовал пост, в котором сообщил о расставании со своей девушкой Ярославной. Влюбленные были вместе с конца 2013 года, но не состояли в браке. В отношениях у них родился сын. Кажется, Эдгарду и Ярославне удалось сохранить приятельские отношения, к тому же они собираются в равной степени участвовать в жизни сына. 

Теперь мы просто друзья! Пожалуйста, не рассчитывайте на комментарии или объяснения с нашей стороны! Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу. Мы с Ярославной продолжаем общаться и воспитаем лучшего сына на планете Земля! Берегите себя и всем большое спасибо, – написал Эдгард под фото с экс-девушкой.

Эдгард Запашный и ЯрославнаСын Эдгарда и Ярославны – Даниэль

Напомним, что Эдгард и Ярославна встречались около семи лет и не оформляли отношения официально. Их сын Даниэль появился на свет 29 августа 2017 года.

Также у Эдгарда есть две дочери – Стефания и Глория – от фитнес-инструктора Ольги Денисовой, с которой они также несколько лет жили в гражданском браке. Ранее Эдгард на протяжении 13 лет находился в отношениях с артисткой цирка Еленой Петриковой.

Эдгард Запашный и Ярославна



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