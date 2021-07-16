Ученые сравнили готовность привиться от COVID-19 в России, США и 10 развивающихся странах



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Международная группа исследователей сравнила готовность привиться против COVID-19 в 10 странах с низким и средним уровнем доходов в Африке, Южной Америке и Азии с аналогичными показателями в США и России. В опросах приняли участие более 40 тысяч человек, около 20 тысяч из них – россияне.

Ученые обнаружили сравнительно высокое доверие к вакцинам против COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов. В среднем 80,3% их жителей хотели привиться. В этой группе самыми низкими показатели оказались в Буркина-Фасо и Пакистане – по 66,5%. В США желание пройти вакцинацию высказали 64,6%, а в РФ – 30,4% опрошенных.

Основной причиной отказа от вакцинации было опасение по поводу возможных побочных эффектов. В РФ почти 30% нежелающих прививаться выразили недоверие к эффективности вакцины. В то же время, аргументируя свою позицию, люди редко обращались к конспирологическим теориям вроде заговора фармацевтической индустрии.

В большинстве стран, включая Россию, наиболее авторитетным источником информации о вакцинах люди признали службу здравоохранения, на втором месте были семья и друзья. Главной причиной, по которой опрошенные желали сделать прививку, была личная безопасность, на втором месте была безопасность семьи.

Среди возможных причин низкого доверия к вакцинации в США и РФ ученые назвали политизацию вопросов, связанных с пандемией, и более высокой распространенностью скептического отношения к вакцинации.

В выводах исследования ученые написали, что основной посыл кампаний вакцинации должен строиться не на альтруистических призывах. В странах, которые охватил опрос, с большей вероятностью найдут отклик аргументы, связанные с личным благополучием людей.