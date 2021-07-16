 

Ученые сравнили готовность привиться от COVID-19 в России, США и 10 развивающихся странах

16.07.2021, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Международная группа исследователей сравнила готовность привиться против COVID-19 в 10 странах с низким и средним уровнем доходов в Африке, Южной Америке и Азии с аналогичными показателями в США и России. В опросах приняли участие более 40 тысяч человек, около 20 тысяч из них  – россияне.

Ученые обнаружили сравнительно высокое доверие к вакцинам против COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов. В среднем 80,3% их жителей хотели привиться. В этой группе самыми низкими показатели оказались в Буркина-Фасо и Пакистане – по 66,5%. В США желание пройти вакцинацию высказали 64,6%, а в РФ – 30,4% опрошенных. 

Основной причиной отказа от вакцинации было опасение по поводу возможных побочных эффектов. В РФ почти 30% нежелающих прививаться выразили недоверие к эффективности вакцины. В то же время, аргументируя свою позицию, люди редко обращались к конспирологическим теориям вроде заговора фармацевтической индустрии.  

В большинстве стран, включая Россию, наиболее авторитетным источником информации о вакцинах люди признали службу здравоохранения, на втором месте были семья и друзья. Главной причиной, по которой опрошенные желали сделать прививку, была личная безопасность, на втором месте была безопасность семьи.

Среди возможных причин низкого доверия к вакцинации в США и РФ ученые назвали политизацию вопросов, связанных с пандемией, и более высокой распространенностью скептического отношения к вакцинации.

В выводах исследования ученые написали, что основной посыл кампаний вакцинации должен строиться не на альтруистических призывах. В странах, которые охватил опрос, с большей вероятностью найдут отклик аргументы, связанные с личным благополучием людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / “Единая Россия” лидирует на думских выборах в Томске

10.12 / Глядь, что они творят!

02.06 / Дима Билан, Алсу, Елка и другие участники концерта для подопечных фонда “Подари жизнь”

21.03 / “Настроение огонь”: Дарья Мороз пикантным образом вызвала восхищение поклонников

09.12 / Принц Эдвард и графиня Софи впервые вышли в свет после сообщений о его романе с реалити-звездой

15.01 / В Млечном Пути найдена древнейшая планета во Вселенной

03.01 / Мнение: 2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

27.05 / 17 мужчины, которые так усердно игнорируют технику безопасности, будто считают себя бессмертными

14.07 / Мнение: Отложенная проблема

03.07 / Мнение: Продвижение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика