“Укртранснафта” опровергла информацию о контрабанде нефти из России в Украину. Груз должен был идти транзитом в Беларусь

Украина не принимала данный груз на импорт. “Укртранснафта” приняла танкер Altai с нефтью в порту Южный в марте прошлого года. Страной происхождения оказался Казахстан.

“Указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Беларусь на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в рамках договора “Укртранснафти” с BNK (UK) Limited (Великобритания)”, – отметила компания.

Контекст:

Российские таможенники оценили груз в общую сумму более 2 млрд руб. (734 млн грн). По их версии, капитан танкера Altai после загрузки нефти в порту Новороссийск, указал порт назначения Аугуста (Италия). Далее он отправился в украинский порт Южный и там выгрузил товар.

В России по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

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