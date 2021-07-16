 

“Укртранснафта” опровергла информацию о контрабанде нефти из России в Украину. Груз должен был идти транзитом в Беларусь

16.07.2021, 15:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина не принимала данный груз на импорт. “Укртранснафта” приняла танкер Altai с нефтью в порту Южный в марте прошлого года. Страной происхождения оказался Казахстан.

“Указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Беларусь на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в рамках договора “Укртранснафти” с BNK (UK) Limited (Великобритания)”, – отметила компания.

Контекст:

Российские таможенники оценили груз в общую сумму более 2 млрд руб. (734 млн грн). По их версии, капитан танкера Altai после загрузки нефти в порту Новороссийск, указал порт назначения Аугуста (Италия). Далее он отправился в украинский порт Южный и там выгрузил товар.

В России по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / США призвали освободить всех россиян, задержанных на акциях в поддержку Навального

08.10 / Болгария отозвала посла из Белоруссии

22.07 / Заложница рассказала о поведении луцкого террориста в захваченном автобусе

27.06 / В Житомирской области из-за удара молнии произошел пожар

28.07 / На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район

09.12 / Глава минобороны ФРГ призвала вкладываться в армию из-за России

16.12 / Помпео ушел на карантин

29.01 / Безработный и бездомный — Business Insider обнаружил, что Пенсу негде жить

18.02 / Адвокат: Вердиктом по делу Навального ЕСПЧ создает неравенство для россиян

25.11 / “Казалось, что мог простить”. Пономарев рассказал об изменах Мозговой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика