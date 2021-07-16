 

“Мой Бибер, только с сиськами”. Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade

16.07.2021, 15:38, Новости дня
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По словам Позитива, сейчас у них с певицей “очень легкие” отношения. 

“Она очень крутой персонаж. Когда мы только начали с ней работать, я подумал, что Мишель – это мой [канадский певец] Джастин Бибер, только с сиськами. Она очень талантливая и многогранная”, – заявил Позитив.

На уточняющий вопрос ведущего передачи Славы Демина, возможны ли между ними личные отношения, так как они оба сейчас свободны, Позитив ответил отрицательно.

“Она очень красивая женщина, очень и очень сексуальная. Я не знаю почему, но я к ней больше отношусь как с сестре. Я могу сказать, что влюблен в Мишель как в артиста и человека, но вряд ли у нас что-то получится”, – резюмировал.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы “Время и Стекло”, которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.

24 апреля 2021 года в эфире передачи “Світське життя” на “1+1” Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались после 13 лет совместной жизни. Артист отказался называть причины развода.

Michelle Andrade с 2016 года является артисткой продюсерского центра Mozgi. Зимой 2021 года певица вместе с Позитивом была ведущей одной из программ шоу “Орел и решка” на “Новом канале”. Съемки проходили в Боливии – стране, где она родилась. В феврале 2021 года певица записала дуэтную песню с Позитивом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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