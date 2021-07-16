 

ВАКС отклонил просьбу адвокатов Никопольского завода ферросплавов привлечь на их сторону детективов НАБУ в деле по “Роттердам плюс” – СМИ

16.07.2021, 15:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Такое решение ВАКС вынес на заседании 16 июля, сообщает корреспондент издания из зала суда.

Также в рамках рассмотрения дела об отмене решения САП о закрытии дела “Роттердам плюс”, адвокаты завода подали ходатайство об отводе судьи ВАКС Екатерины Широкой. В этом суд им также отказал и постановил, что оснований для отвода нет. 

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая в четвертый раз закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления. Решение о закрытии дела принял старший прокурор группы прокуроров Денис Демкив 20 мая после изучения “свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов”, сообщили в НАБУ. В Национальном антикоррупционном бюро заявляли, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором. 

Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. 

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

О том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело “Роттердам плюс”, сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела “Роттердам плюс”, заявили в НАБУ 16 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / Microsoft предлагает инструмент для анализа содержимого накопителей

25.06 / Блогеры заметили ЛГБТ-флаг на здании посольства США в Москве

21.12 / Госдолг Хабаровского края сократился на 4,5 млрд рублей

27.02 / В Госдуме прокомментировали отмену голосования по памятнику на Лубянке

05.02 / Северный Ледовитый океан дважды в истории становился пресным

16.09 / Силуанов раскрыл схему выдачи кредита Белоруссии

25.04 / Со временем лавры в Украине будут принадлежать украинской церкви – Епифаний

24.11 / Зеленский анонсировал выплату 8 тыс. грн предпринимателям и работникам, потерявшим работу

04.01 / Мы бы тоже так хотели — «российские кибератаки» вызвали в США настоящий ажиотаж

01.09 / Лукашенко о приходе к власти оппозиции: Ситуация на Украине покажется цветочками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика