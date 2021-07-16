В Германии представили новую технологию добычи кобальта
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Немецкие ученые разработали революционную технологию добычи кобальта из отходов горных пород. Этот минерал на сегодня является очень ценным и востребованным в современной индустрии, напоминают специалисты. Кобальт используют в производстве современных аккумуляторов, и его промышленности нужно много.
Как поясняют эксперты, для добычи кобальта используется технология биовыщелачивания. Ранее отходы, которые стали теперь ценным сырьем, просто выбрасывали как отработанный в горной промышленности материал.
Однако, благодаря немецким технологам, теперь из таких отходов можно извлекать до 91% кобальта, который там содержится. Речь идет о тысячах тонн ценного материала, который до сих пор просто валялся под ногами как мусор.
Смотреть комментарии → Комментариев нет