 

В Германии представили новую технологию добычи кобальта

16.07.2021, 15:36, Новости дня
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Немецкие ученые разработали революционную технологию добычи кобальта из отходов горных пород. Этот минерал на сегодня является очень ценным и востребованным в современной индустрии, напоминают специалисты. Кобальт используют в производстве современных аккумуляторов, и его промышленности нужно много.

Как поясняют эксперты, для добычи кобальта используется технология биовыщелачивания. Ранее отходы, которые стали теперь ценным сырьем, просто выбрасывали как отработанный в горной промышленности материал.

Однако, благодаря немецким технологам, теперь из таких отходов можно извлекать до 91% кобальта, который там содержится. Речь идет о тысячах тонн ценного материала, который до сих пор просто валялся под ногами как мусор.



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