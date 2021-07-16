Ученые из РФ заявили об изменении доминирующих составов мутаций SARS-CoV-2

Ученые РФ отследили смену доминирующих составов мутаций SARS-CoV-2. По их словам, это привело к росту общего уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

В РФ в последнее время изменился доминирующий штамм COVID-19. На сегодняшний день во всем мире сохраняется довольно напряженная ситуация с распространением вируса. Она обусловлена тем, что поменялись различные геноварианты инфекции. Каждая такая смена влечет за собой рост числа зараженных людей. Сейчас в РФ наблюдается именно этот этап.

Ученые сообщили, что в РФ уровень заболеваемости будет высоким примерно полтора месяца. После достижения максимальных значений числа зараженных коронавирусом в сутки показатели пойдут вниз. На сколько быстро стабилизируется ситуация, зависит от темпов вакцинации и соблюдения мер профилактики, пишет портал «Слово и дело».