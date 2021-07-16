 

Врач Тяжельников: Темные стекла солнцезащитных очков могут повредить зрение

16.07.2021, 15:34, Разное
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Врач Андрей Тяжельников пояснил о том, как правильно выбрать солнцезащитные очки. Он напомнил, что темные стекла данного аксессуара в ряде случаев могут негативно сказаться на зрении.
В ходе выбора очков необходимо отдавать предпочтение тем, которые будут противостоять UV-лучам, но более темные стекла способны нанести вред глазам. Аксессуар должен быть качественным. Специалист призвал помнить, что более темные стекла отличаются большей защитой. Они являются вредными, поскольку человеку приходится больше напрягать органы зрения.

Рекомендуется для покупки очков отправиться в специализированную оптику. Там эксперты смогут дать клиенту консультацию по поводу той или иной модели. Кроме очков, глаза следует защитить головным убором с широкими полями, пишет портал Newinform.



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