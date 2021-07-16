Медики из Уфы научились ставить диагноз ребенку еще в утробе матери

Медики из Республиканского медико-генетического центра в Уфе научились ставить диагноз будущему ребёнку ещё в утробе матери. Для этого используется материл с его ДНК.

В настоящее время по всей РФ используется метод, при котором происходит забор любого материала с ДНК с последующим его изучением. Сами нарушения пытается обнаружит человек, внимательно рассматривая хромосомы в микроскоп. Эксперты из Уфы решили заменить последнюю процедуру микроматричным анализом, что существенно повысило эффективность обнаружения патологий. Как объяснили сами исследователи, обычно крупные нарушения, ведущие к синдрому Дауна, сложно не заметить, и они диагностируются без особых трудностей. Дело осложняется, если повреждена не хромосома, а лишь маленькая её часть. Человек неспособен рассмотреть это, а вот микроматричный анализ обнаружит несоответствие норме.

В Министерстве здравоохранения Башкирии отметили, что они являются первым регионом в стране, где подобная процедура проводится по показаниям совершенно бесплатно за счёт средств из бюджета. До конца 2021 года уже запланировано 650 обследований беременных женщин. Новый метод показал свою эффективность, так как всего один тест позволяет исключить до 250 тяжёлых генетических заболеваний. Не исключено, что скоро данная процедура будет доступна во всех регионах России.

Источник: ufacitynews.ru