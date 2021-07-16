“Единая Россия”: власти Москвы учли инициативу партии отменить обязательные QR-коды

QR-коды для посещения кафе и ресторанов отменяется с понедельника, 19 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Введение такой системы стало вынужденным решением, но позволило увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

Власти Москвы учли предложение “Единой России” и Федерации рестораторов и отельеров и сняли требование об обязательных QR-кодах для посещения ресторанов, отмечается в телеграм-канале партии.

Количество заболеваний ковидом в Москве упало в 2-2,5 раза. 14 июля было выявлено 3 966 зараженных.

“Поэтому партия обратилась к Сергею Собянину с инициативой об отмене данного вида ограничений”, – отмечают в “ЕР”.

Решение о введении QR-кодов власти Москвы приняли на фоне резкого роста числа заболевших, напомнил Андрей Турчак. Вместе с тем жители столицы стали активнее прививаться от коронавируса – к 11 июля объем вакцинации вырос более чем в 10 раз, отметил политик.

“Такая динамика по вакцинации и падающее число заболевших, теперь позволяют снять требования по обязательным QR-кодам для посещения ресторанов”, – добавил Турчак.

Система QR-кодов в заведениях общепита Москвы была введена 28 июня. Рестораны и кафе могли принимать только привитых, переболевших коронавирусом или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. Мера не распространялась на веранды.