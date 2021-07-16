 

Для покрытия дефицита бюджета МВД откроет хостелы в СИЗО

16.07.2021, 15:11, Разное
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МВД разрешило региональным управлениям сдавать в аренду помещения – первоочередным проектом считается организация сети хостелов.

Недостаток средств возник в связи с «возросшими экстремистскими настроениями среди населения», что в свою очередь вынудило увеличить численность войск Росгвардии.

МВД откроет хостелы в СИЗОТеперь региональные управления смогут сдавать свои малометражные помещения в аренду. На базе всех СИЗО страны будет создана единая система хостелов, предполагающая кратковременное проживание гостей за относительно небольшую плату.

Так, например, в Самарской области, где уже начали тестировать систему хостелов, появилась первая статистика по проекту. Суточная стоимость номера составляет всего 1400 рублей за койко-место. Можно приобрести дополнительные квадратные метры вокруг места сна, чтобы пребывание в хостеле было максимально комфортным. В прейскуранте можно найти и другие примечательные платные услуги: от наличия вентиляции до выбора статьи, которая вменяется соседу.

На разработку проекта было выделено около 3,4 млрд. По расчетам эти деньги должны окупиться уже в ближайшие 10 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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