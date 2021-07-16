 

Мнение: Время замполитов?

16.07.2021, 15:02, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу, оказывается, поручил в армии и на флоте изучить статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на занятиях по военно-политической подготовке.

«Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде», — заявил источник РБК

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента заявил, что Путин не в курсе инициативы Шойгу. Но поддержал главу военного ведомства и заявил: «Это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховный главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают».

Навеяло замполитовщиной времен Вооруженных Сил СССР… Я что-то пропустил? В армию вернулось время замполитов?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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