Песков: Мобилизационные возможности российской медицины позволяют избежать локдауна

Только благодаря мобилизационным возможностям российской медицины страну не пришлось загонять в новый локдаун из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности», и «эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, идти без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун», передает ТАСС.

«Это все происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать», – добавил он.

Кроме того, РФ удалось пройти первую волну коронавируса лучше, чем многим европейским странам.

При этом дисциплинированность россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего, считает Песков.

«К сожалению, цифры по смертности (от коронавируса) достаточно высокие, действительно, смертность увеличилась. Вирус становится более агрессивный, более заразный. К сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия, на все существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней. Тем не менее эти протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных, и это поможет со временем снова минимизировать эти печальные цифры», – указал представитель Кремля.

Он также отметил, что пока в РФ «не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы».

«Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с очевидными негативными последствиями», – резюмировал он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.