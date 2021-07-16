МИД Украины выразил протест против незаконного судебного процесса над журналистом Есипенко в Крыму

В министерстве подчеркнули, что обвинения в адрес украинского гражданина, выдвинутые 15 июля в Симферопольском районном суде российской оккупационной администрацией, полностью безосновательны.

“Рассматриваем судилище над Владиславом Есипенко как продолжение Российской Федерацией репрессий против несогласных с временной оккупацией Крымского полуострова, систематическое подавление свободы слова и препятствования деятельности независимых СМИ”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ должна обеспечить соблюдение своих обязательств как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности гарантировать соблюдение прав человека на временно оккупированных территориях.

“Россия должна немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины в Крыму и на территории РФ. Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию, в частности санкционное, чтобы заставить ее прекратить грубые нарушения прав человека в Крыму”, – подчеркивают в МИД.

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы. Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

Контекст:

По данным “Ґрат”, в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он живет в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. “Ґрати” писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта “Киевский райсуд Симферополя” арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”.

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

Позднее оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.

6 июля так называемый “районный суд” в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есисипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.

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