 

Зеленский представил Монастырского главой МВД Украины: Мы все хотели, чтобы вы стали министром

16.07.2021, 14:44, Новости дня
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Зеленский поздравил Монастырского с “очень важным доверием от парламента, премьер-министра и президента.

“Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром”, – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что очень важно, чтобы президент доверял министрам, в первую очередь – руководителям правоохранительных органов.

Удостоверение министра внутренних дел Монастырскому вручил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/614485996135635/

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Монастырского. Сам Монастырский подтверждал, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Утром 16 июля представление Шмыгаля поддержал профильный комитет Рады и рекомендовал парламенту назначить Монастырского министром. В тот же день Верховная Рада проголосовала за назначение Монастырского главой МВД Украины. За проголосовал 271 народный депутат, против – ни одного. Новоназначенный министр принял присягу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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