Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
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“Я люблю тебя, Джанни Версаче”, – подписала она снимок.
Модель сфотографировала дочь таким образом, чтобы не видно было ее лица .
Скриншот: naomi / Instagram
Контекст:
Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.
18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила. О том, что была беременной, она не писала.
Кэмпбелл не замужем. Личную жизнь она не афиширует.
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