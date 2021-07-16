 

Создано устройство для сбора энергии с потных пальцев

16.07.2021, 14:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые создали самое эффективное, по их словам, устройство для выработки электроэнергии из человеческого пота. Ели раньше для получения тока было необходимо, чтобы человек испытывал физические нагрузки, то теперь он может и вовсе ничего не делать, оставаясь при этом некой миниэлектространцией.

Электричество небольшого напряжения и мощности все больше необходимо в повседневной жизни. Не нем работают все гаджеты, которые мы носим с собой, отмечают ученые. А представленное устройство выглядит как наперсток, который легко надеть на палец и носить постоянно.

Электроэнергия вырабатывается из того мизерного количества пота, которое выделяется через кожу на кончике пальца. Даже во время сна можно аккумулировать 300 МДж энергии, говорят разработчики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / В Непале умер альпинист, который первым совершил 10 восхождений на Эверест

13.02 / Mitsubishi привезет в Россию обновленные Eclipse Cross и Pajero Sport

13.03 / NTD – в Якутии создали копию корабля из «Мандалорца»

23.03 / Евросоюз не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в Крыму

26.12 / Моряки погибли при пожаре на российском траулере на Канарах

09.10 / Стало известно о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу

09.09 / В Сети показали деревянный Ford Mustang Eleanor

08.05 / Мнения: Пора бы понять, что и как происходит у тебя дома, а не на Западе

14.07 / Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья Украины до завершения конкурса

29.04 / Турция заказала 50 млн доз российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика