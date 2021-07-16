Создано устройство для сбора энергии с потных пальцев

Ученые создали самое эффективное, по их словам, устройство для выработки электроэнергии из человеческого пота. Ели раньше для получения тока было необходимо, чтобы человек испытывал физические нагрузки, то теперь он может и вовсе ничего не делать, оставаясь при этом некой миниэлектространцией.

Электричество небольшого напряжения и мощности все больше необходимо в повседневной жизни. Не нем работают все гаджеты, которые мы носим с собой, отмечают ученые. А представленное устройство выглядит как наперсток, который легко надеть на палец и носить постоянно.

Электроэнергия вырабатывается из того мизерного количества пота, которое выделяется через кожу на кончике пальца. Даже во время сна можно аккумулировать 300 МДж энергии, говорят разработчики.