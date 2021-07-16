Китайцы создали пластик, который не страшно выбрасывать на свалку

Китайские инженеры создали новый вид биоразлагаемого пластика, который действительно не страшно выбростить на обычную свалку. Никаких дорогостоящих технологий переработки материала уже не нужно, говорят специалисты. Всего неделю полежав на солнце под открытым небом, пластик сам полностью разлагается на безопасные для экологии молекулы.

Однако китайцы тут же столкнулись с проблемой: сфера применения такого материала невелика. В лучшем случае, из него можно изготовить одноразовую посуду, так как товары (напитки, продукты питания и пр.) просто не «доживут» до магазинной полки.

Впрочем, и сами пластиковые изделия необходимо как-то защищать от разложения до того момента, когда они будут распакованы и выданы для употребления. А это – дополнительные расходы, которых все хотели бы избежать. Все-таки одна неделя – слишком короткий срок.