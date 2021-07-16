Ученые создали лекарство от инфаркта на основе смертельного яда пауков

Австралийские учёные создали эффективное лекарственное средство от негативных последствий после инфаркта на основе смертельного яда пауков. Оно сохраняет клетки сердца здоровыми и препятствует их разрушению.

Пациенты после инфаркта остро подвержены разрушению клеток сердечной мышцы на фоне снижения кровотока и уменьшения уровня кислорода. Из-за этого на клеточном уровне посылается сигнал о смерти, из-за чего соединения начинают постепенно разрушаться. Исследователи из Университета Квинсленда и Университета Нового Южного Уэльса изучили внимательно белок Hi1a, обнаруженный в смертельном яде паука острова Фрейзер. Оказалось, что это вещество способно блокировать каналы, по которым клетки отправляют сигналы о смерти сердечной мышцы. Таким образом, область поражения заметно уменьшается, что благотворно сказывается не только на общем состоянии пациента, но и на его продолжительности жизни.

Данный метод уже заинтересовал врачей по всему миру. В частности, старший кардиолог больницы Святого Винсента в Сиднее Питер Макдональд оценил новое лекарственное средство и с другой стороны. Оно идеально подходит во время трансплантации сердца, когда требуется замедлить разрушение клеток. Обычно у врачей есть только 30 минут с момента остановки органа, так как через это время его уже нельзя пересаживать здоровому пациенту. Если применять средство на основе белка Hi1a, то можно увеличить это время минимум на 10 минут. Это существенный прирост, который позволит транспортировать донорские органы на большее расстояние, что спасёт гораздо больше жизней.

Источник: ria.ru