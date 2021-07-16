 

Таяние ледников в горах Азии может провоцировать появление парниковых газов

16.07.2021, 14:40, Разное
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Учёные связали таяние ледников в горах Азии с возросшим количеством парниковых газов в атмосфере. Это может стать причиной резких климатических изменений на всей Земле.
Руководитель группы исследователей по изучению парниковых газов во льдах Азии Шичинган Кан пояснил о необычных изменениях. В ходе экспедиции группа экспертов внимательно следила за уровнем углекислого газа, выходящего из расщелин ледяного покрова гор. Оказалось, что количество парниковых газов под толщей льда может быть намного больше, чем предполагалось изначально. При резком высвобождении не исключено серьёзное загрязнение атмосферы с последующими катастрофическими изменениями климата на Земле. Эксперт также настоял, чтобы при расчётах парниковых газов принимались во внимание обнаруженные залежи в горах Азии.

Доктор Юлань Чжана, принимавшая непосредственное участие в исследовании, выразила опасения из-за отсутствия данных. Многие экологи по всему миру в своих расчётах принимают во внимание десяток факторов, включая океанические течения, загрязнение от городов и промышленных предприятий, но все они игнорируют парниковые газы в ледниках.

Научный сотрудник настоятельно рекомендовала изменить подход к оценке рисков климатических изменений и обратить повышенное внимание на ледяные покровы гор. В частности, требуется более глобальное изучение объёма углекислого газа под толщей льда.

Источник: www.oreanda.ru



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