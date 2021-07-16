 

Нефротический синдром является неожиданным последствием коронавируса

16.07.2021, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Сергей Агапкин пояснил о неожиданном последствии перенесенного коронавируса. Как оказалось, из-за инфицирования COVID-19 может развиться нефротический синдром.
Пандемия коронавируса охватила весь мир, патогенные микроорганизмы постоянно мутируют, создавая новые штаммы. Даже полностью вылечившиеся люди после выздоровления еще долго ощущают те или иные расстройства здоровья. “Теледоктор” Сергей Агапкин назвал неожиданное последствие от недуга, которое влияет на работу почек.

В эфире передачи «О самом главном», российский врач отметил, что вероятность развития нефротического синдрома является неожиданным в списке побочных заболеваний. Причем подвержены подобным недугам не только люди, до этого страдавшие дисфункцией органов мочеполовой системы. Могут появиться такие осложнения и у людей с совершенно здоровыми почками.

Причинами появления нефротического синдрома являются, в первую очередь, воздействие патогенов на ткани почек. Кроме того, как отмечает нефролог Олег Костенко, проблемы вызывает так называемый цитокиновый шторм, при котором иммунные реакции срываются – и из сверхнапряжения иммунитета происходит поражение внутренних органов.

Также может повлиять на развитие нефролотических расстройств набор медикаментов, принимаемых пациентом во время лечебного курса. Выявить вероятное поражение почек можно по таким признакам, как отечность, слабость и немотивируемая повышенная утомляемость. При этом особенно внимательно необходимо исследовать появившиеся отеки, они отличаются равномерностью и распределением по всему телу, а также мягкой текстурой.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Скандалы: Бассманный суд рассудит Сулеймана Керимова

13.04 / В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за отрицание подвига Гагарина или неуважение к нему

06.11 / Назван полезный продукт для перекуса, снижающий уровень холестерина

05.11 / Подмосковные врачи вернули 83-летней бабушке возможность ходить

30.10 / Мнение: Теракт в Ницце

24.05 / Перед купанием наносите масла: как защитить окрашенные волосы летом

21.04 / Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы

19.07 / В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая потасовка

12.04 / «Королев ничего не сделал, он просто собрал ракету по немецким чертежам» – Юрий Лоза

04.08 / Мнение: Китай готовит развертывание системы раннего предупреждения о ракетном нападении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика