Нефротический синдром является неожиданным последствием коронавируса

Врач Сергей Агапкин пояснил о неожиданном последствии перенесенного коронавируса. Как оказалось, из-за инфицирования COVID-19 может развиться нефротический синдром.

Пандемия коронавируса охватила весь мир, патогенные микроорганизмы постоянно мутируют, создавая новые штаммы. Даже полностью вылечившиеся люди после выздоровления еще долго ощущают те или иные расстройства здоровья. “Теледоктор” Сергей Агапкин назвал неожиданное последствие от недуга, которое влияет на работу почек.

В эфире передачи «О самом главном», российский врач отметил, что вероятность развития нефротического синдрома является неожиданным в списке побочных заболеваний. Причем подвержены подобным недугам не только люди, до этого страдавшие дисфункцией органов мочеполовой системы. Могут появиться такие осложнения и у людей с совершенно здоровыми почками.

Причинами появления нефротического синдрома являются, в первую очередь, воздействие патогенов на ткани почек. Кроме того, как отмечает нефролог Олег Костенко, проблемы вызывает так называемый цитокиновый шторм, при котором иммунные реакции срываются – и из сверхнапряжения иммунитета происходит поражение внутренних органов.

Также может повлиять на развитие нефролотических расстройств набор медикаментов, принимаемых пациентом во время лечебного курса. Выявить вероятное поражение почек можно по таким признакам, как отечность, слабость и немотивируемая повышенная утомляемость. При этом особенно внимательно необходимо исследовать появившиеся отеки, они отличаются равномерностью и распределением по всему телу, а также мягкой текстурой.

Источник: lenta.ru