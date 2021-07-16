Мое море: 5 российских брендов купальников, достойных внимания

В столице воцарилась аномальная, парализующая жара. Душа просится если не на море, то хотя бы в аквапарк. Когда за окном +35, представить себе любую встречу с друзьями, кроме как у бортика бассейна, просто невозможно. И не нужно! Выбирайте купальник и наслаждайтесь летом.

Commal

Бренд создает качественную базовую одежду, в которой классическая элегантность сочетается с расслабленностью и комфортом. Обратите внимание на их новую коллекцию купальников. Среди них точно найдется модель мечты, ведь в коллекции представлены самые разнообразные фасоны и расцветки: от спортивных до бикини, от нейтральных – до неоновых.

Bodypoetry

Оригинальный и узнаваемый дизайн изделий бренда привлекает множество клиенток уже не первый год. В таком купальнике вы точно не останетесь незамеченной – взять хотя бы модели со «звёздным» принтом из новой коллекции. Вся продукция Bodypoetry отшивается по уникальным лекалам из качественного материала, который обеспечивает сохранение свойств ткани даже под воздействием солёной морской воды, хлорки и солнца. Такой купальник прослужит вам не один сезон. Кстати, прямо сейчас на официальном сайте Bodypoetry действуют скидки – до 70%.

Belle YOU

Купальники этого бренда отличаются лаконичным дизайном, качественными материалами и удобными фасонами. За хорошее настроение этим летом отвечают яркие, жизнерадостные цвета. К счастью, палитра моделей Belle YOU варьируется от базовых цветов, до самых насыщенных и броских. Какого цвета ваше настроение сегодня – солнечно-жёлтого или травянисто- зелёного? Бренд стремится к этичному и экологическому производству, при котором используются инновационные технологии окраски ткани для экономии воды и экологичные материалы. В их упаковке нет пластика, только переработанный картон.

Ozero Swimwear

Основательница и дизайнер бренда – российская модель Елена Чеурина. Девушка вдохновилась тропическими странами, а также страстной работой дизайнеров, с которыми сотрудничала, и решила создать свой собственный бренд купальников. Ozero swimwear порадует не только оригинальными моделями, но и их экологичным производством. Все купальники производятся из итальянской экологичной ткани Sustainable Italian lycra, в составе которой есть волокно Econyl®, получаемое из переработанного пластика (например, рыболовных сетей). Ткань на удивление комфортная и приятная к телу, быстро сохнет и сохраняет первоначальную форму изделия.

My Nude Nymph

Минималистичные купальники My Nude Nymph отличаются оригинальным, но, в то же время, максимально комфортным кроем и нейтральной, гармоничной расцветкой. Примерьте на себя образ морской нимфы, элегантной, нежной, но загадочной, даже во время жестокой схватки в пляжный волейбол.