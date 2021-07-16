Политзаключенного Есипенко в аннексированном Крыму хотят посадить на 18 лет

Есипенко обвиняют по статье 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств) и по статье 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) Уголовного кодекса России. Санкции обеих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы.

Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

После оглашения обвинительного заключения Есипенко заявил, что вину не признает.

В качестве доказательства обвинение приобщило к материалам дела и интервью Есипенко с продюсером телеканала “Крым24” Олегом Крючковым, а также все первичные показания Есипенко, сообщили “Ґрати”. Сам он утверждает, что дал их под пытками.

Адвокат Дмитрий Динзе подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В этой связи в заседании объявлен перерыв.

Следующее заседание состоится 6 сентября.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сторона обвинения настаивает именно на максимальном сроке для Есипенко – 18 годам тюрьмы. Об этом она написала в Telegram.

“Такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельство политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом”, – подчеркнула Денисова.

Она призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на РФ для освобождения всех задержанных политзаключенных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Контекст:

По данным “Ґрат”, в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он живет в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. “Ґрати” писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта “Киевский райсуд Симферополя” арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”.

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

Позднее оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.

6 июля “райсуд” в Симферополе начал рассматривать по существу дело Есипенко, сообщило издание “Крым.Реалии”.

11 июля жена Есисипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.

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