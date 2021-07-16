Научный журналист Ася Казанцева рассказала о пользе умеренной лени

Научный журналист и лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева пояснила о пользе умеренной лени. Она помогает собраться с мыслями, найти решение сложившейся трудности и стать более продуктивным на работе.

Речь идёт исключительно о свободном времени человека, когда он может просто упасть на диван и лежать, старясь не думать о рабочих или бытовых вопросах. В этом случае куда больше полезной информации появляется в мыслях и даже возможно найти ответ на давно интересовавший, но не дававший покоя вопрос. В пример Казанцева привела научные эксперименты, где у добровольцев спрашивали об их озарении. Некоторые отвечали, что ответ приходил во время работы или когда они думали о решении, но подавляющее большинство получали возможные пути решения, когда находились дома в душе или просто лежали на кровати. При этом мозг не испытывает резкого озарения и не берёт ответ «с потолка». Он постоянно трудится и обрабатывает информацию, но в случае отдыха и лени эта обработка выходит на передний план – и людям легче её заметить и запомнить.

В своём объяснении Ася Казанцева разделила прокрастинацию и лень. В первом случае идёт намеренное отвлечение от необходимых дел на фоне скукоты. Человеку может не нравится то, чем он занимается, и поэтому мозг всеми силами пытается найти для себя более интересное занятие. Подобное увиливание от обязанностей не приводит ни к чему хорошему и только нагружает мыслительные процессы и даже может привести к депрессии. При подобных случаях лучше всего пересмотреть жизненные приоритеты и найти то дело, которое будет доставлять больше удовольствия.

В случае же с ленью, когда нет установленных сроков по работе или же она выполнена, отдых в течение нескольких часов, когда человек просто ничего не делает, крайне полезен для эмоциональной разгрузки и активации творческих способностей.

Источник: ekb.dk.ru