Представлен первый в мире смартфон без цензуры Freedom Phone под управлением FreedomOS

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16.07.2021, 13:46, Разное
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Официально представлен первый в мире смартфон без цензуры Freedom Phone. Устройство, созданное при содействии миллионера Эрика Финмана, работает под управлением FreedomOS.
На современном рынке мобильных устройств предлагается множество самых разных аппаратов, выполняющих функции не только коммуникаторов, но и фото-видео-камер, мультимедийных центров, а также других. Биткойновый миллионер Эрик Финман предлагает абсолютно новый аппарат, который символизирует стремление к свободе. Первый в мире смартфон без цензуры получил название Freedom Phone, аналогичное наименование имеет и операционная система, на которой он работает, FreedomOS.

Интересно, что прогнозируемая стоимость девайса является достаточно невысокой, всего 500 долларов США. За эти деньги покупатель получит 6-дюймовый дисплей, большой объем внутренней и оперативной памяти, а также мощную и продуктивную однокристальную платформу. При этом владельцу Freedom Phone не удастся найти стандартный магазин мобильных приложений, вместо него в аппарате встроен собственный, работающий с ОС Freedom. В собственном Store-приложении программы не подвергались каким-либо ограничениям или цензуре.

Дополняют картину объективы основной и фронтальной камер с высоким разрешением. Остальные подробности относительно технических характеристик первого смартфона без цензуры пока не известны. При этом своеобразной «фишкой» гаджета станут уникальные приложения собственной разработки команды, создавших новинку. Телефон не сможет передавать информацию из программ, клавиатурные логи информацию о геолокации. А специально выпущенная для Freedom Phone функция Trust способна предупреждать владельца при попытке отслеживания личной информации каким-нибудь приложением.

Дебютирует девайс на рынке Соединенных Штатов. Здесь об использовании смартфона в своих сетях уже объявил целый ряд операторов, в том числе с международным охватом абонентов.

Источник: www.ixbt.com



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