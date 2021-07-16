В августе представят смартфоны серии Honor Magic 3

Свою очередную новинку готовится представить компания Honor – Magic 3 станет продолжением линейки флагманских смартфонов. Сейчас в Сети появились изображение аппарата, презентацию которого официально проведут в августе.

После отделения от корпорации Huawey ее бывший суббренд начал набирать обороты и приверженность поклонников высоких технологий. Очередной смартфон китайская компания намерена вывести на рынок уже в следующем месяце. 12 августа состоится официальное представление аппарата Honor Magic 3, в интернете уже можно ознакомиться с некоторыми его характеристиками и внешним видом.

Прежде всего, привлекает внимание оригинальный дизайн смартфона, в котором основная камера заключена в стильный блок. Информацию о Honor Magic 3 в Сети разместили блогеры сайта Slashleaks, который уже неоднократно являлся автором точных инсайдов о грядущих новинках от тех или иных производителей. Несмотря на это, многие техноблогеры все же отмечают факт крайне скудной информации об устройстве, что может вызвать сомнения в ее соответствии реальности.

Судя по изображениям, главный объектив основной камеры получит разрешение в 48 миллионов пикселей. Также в девайсе ожидается сенсор со 100-кратным увеличением. Кроме того, стоит отметить, что в предыдущих публикациях бренда его гендиректор Чжао Мин анонсировал выход новинки на середину года. При этом он выразил уверенность, что Honor Magic 3 станет ТОПом и многие захотят купить его вместо своих смартфонов.

Источник: www.ixbt.com