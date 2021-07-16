 

Володин: требование ЕСПЧ о признании однополых браков исполнять не будем

16.07.2021, 13:40, Разное
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13 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение обязать Россию ввести юридическую процедуру для признания однополых браков. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал данное требование и зверел граждан, что оно не будет исполнено.

Спикер Госдумы сообщил, что 16 июля Совет ГД принял заявление “В связи с решением Европейского суда по правам человека с требованием признания в Российской Федерации однополых браков”. Он также подчеркнул, что все члены Совета, представляющие разные политические фракции, пришли к единогласному решению в своей оценке решения ЕСПЧ. “Это навязывание чуждых нам “ценностей”. Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции”, – заявил Володин.

В заявлении Совета Государственной Думы РФ отмечается, что представители разных политических фракций в Совете ГД, руководствуясь интересами наших граждан, категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу “ценностей”.

Также в документе указано, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России и “является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны”.

Важно отметить, что, согласно статьи №79 Конституции РФ, решения международных судов, противоречащие Основному закону, в России не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.



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