Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов

QR-коды стали вынужденной мерой, призванной сократить число контактов между людьми в замкнутых помещениях, добавить мотивации тем, кто откладывал вакцинацию на потом.

Такое решение побудило многих москвичей не медлить с прививкой. 33% жителей столицы признались, что введение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов повлияло на их решение пройти вакцинацию. Такой вывод содержится в исследовании компании IFORS Research.

Система QR-кодов выполнила свою задачу. Прививку от коронавируса двумя компонентами за последний месяц сделали два миллиона человек.

Градоначальник поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией и ответственное отношение к принимаемым мерам. “Совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики”, – сказал Собянин.

Москва справляется с задачей по вакцинации, поэтому нужда в обязательных QR-кодах отпала. Система была отменена при первой возможности.

Столица за короткий срок развернула масштабную вакцинацию. Мощности города позволяют прививать около 150 тысяч человек каждые сутки.

Один из крупнейших центров вакцинации от коронавируса в Европе открылся в московском Гостином дворе. А прививочный центр в Лужниках является одним из крупнейших в мире.

Напомним, что система QR-кодов в заведениях общепита Москвы действовала 21 день. Рестораны и кафе могли принимать только привитых, переболевших коронавирусом или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. Мера не распространялась на веранды.