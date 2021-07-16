Отстань от нас, гнусное животное! – Личное мнение

Как хорошо, когда тебя окружают добрые люди! Например, Анастасия Макеева любит давать советы бывшей жене своего гастарбайтера, переписку показала всем жена Малькова:

«Рома общается с детьми больше тебя, а ты, глупая, потому что лишаешь его работы. Чем меньше денег у него, тем больше тебе придется работать. Ты сама делаешь все, чтобы идти мыть посуду ради оплаты коммуналки. Может, тебе психолога хорошего посоветовать? Мозг встанет на место», — заявили Макеева бывшей жене.



Фото: Соцсети

А что? Хороший и добрый совет — психолог, мозг встанет на место. Новая жена пишет бывшей — переживает.

На этом, конечно, Макеева не унимается — слишком добрая. Хочет, чтобы у Светы было всё хорошо, а потому продолжает давать советы по СМС:

«Займись собой и не надо этих акций самопожертвования в духе «я брошенная мать»! Ты, типа, воспитанная, а сама вся ядом исходишь. Будешь старая и одинокая! Займись собой, улыбайся».

Вот например, сама Макеева всегда улыбается. Не одинокая и не старая. Нашла своё счастье! Как же Светлана жила без такого совета раньше?

Сам Мальков тоже не отстаёт от новой жены — теребит соцсети. Публично требует, чтобы от него все отстали:

«Да, когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой нелюдь бесчеловечный. Никакая Мамаева тебе не поможет. Есть два типа людей: нищеброды, который подписаны на тебя и те люди, которые молчат. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены».

Гнусное животное убирайся из нашей жизни — нелюдь бесчеловечный. Это потому что не улыбается, наверное, и не ходит к психологу.

Пройдёт пару лет и всё устаканится. Дети подрастут и посмотрят, как папочка с новой женой мочили их мать. Они сделают выводы, им станет стыдно и плохо, что у всех отцы — как отцы, а у них — Мальков, называвший их мать гнусным животным.

Если кому и стоит уже заткнуться, так это добрым людям — Малькову с Макеевой. Хватит уже лезть к бывшей жене с непрошеными советами и публичными оскорблениями.

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