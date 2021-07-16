Песков назвал фейком статью Guardian о «договоре» РФ о поддержке Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти РФ в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа.

«Я вчера неоднократно это комментировал, мне кажется, тут нечего особо больше комментировать. Это полная неправда, классический фейк, прямо образец», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Песков назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что руководство РФ в 2016 году договаривалось о поддержке на выборах баллотирующегося в тот момент в президенты США Дональда Трампа.