Режиссера Стефановича проводили в последний путь

Российского кинорежиссера и сценариста Александра Стефановича проводили в последний путь продолжительными аплодисментами друзья, близкие, коллеги и поклонники его творчества.

В Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания. На нее пришел друг Стефоновича художник Никас Сафронов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом» Наталья Склярова и другие, передает РИА «Новости».

Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище. По информации Пятого канала, бывшая жена Стефановича народная артистка СССР Алла Пугачева не пришла на похороны.

Стефанович с 1977 по 1981 год был мужем Пугачевой и являлся создателем ее сценического образа. Отмечается, что конфликт между ними длился многие годы. Режиссер при жизни именовал себя «создателем» образа Аллы Пугачевой. При этом, по ее мнению, она уже была состоявшейся исполнительницей, спевшей «Арлекина», когда познакомилась со Стефановичем.

Режиссер умер во вторник в возрасте 76 лет. Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных. Он был госпитализирован с обширным поражением легких как последствием COVID-19. Сам режиссер в обращении к журналистам заявлял, что у это рядовое ОРЗ.

Александр Стефанович родился в 1944 году в Ленинграде. В подростковом возрасте подружился с Сергеем Соловьевым, будущим постановщиком «Ассы». Они вместе решили заняться режиссурой.

На третьем курсе ВГИКа Стефанович по распределению попал на практику на «Ленфильм». Случайно зайдя на Ленинградское телевидение, будущий режиссер получил задание снять фильм о молодежи. Документальная картина «Все мои сыновья» получила в общей сложности 14 премий, ее показывали студентам как фильм, подобный которому обязан снять каждый режиссер. В свою дебютную полнометражную картину «Вид на жительство» пригласил Марину Влади и Владимира Высоцкого. Сценарий готовил Александр Шлепянов, соавтор первого фильма о советской разведке «Мертвый сезон». Но усилия оказались напрасны: режиссеру сказали, что Влади и Высоцкий на главной студии страны сниматься не могут.