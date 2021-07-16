 

Ан-28 с пассажирами пропал с радаров в Томской области

16.07.2021, 13:08, Новости дня
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Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области, предварительно, на его борту находятся 17 человек, сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет пропал с радара в Бакчарском районе. … На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них – это экипаж», – сказал источник.

По словам источника ТАСС, у пропавшего самолета сработал аварийный радиомаяк.



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