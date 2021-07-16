Верховная Рада увеличила численность Вооруженных сил Украины

В повестку дня вопросы были внесены документом с подписью всех фракций и групп парламента.

“За” законопроект №5557 “Об основах национального сопротивления” (в нем, в частности, прописано функционирование территориальной обороны) проголосовали 313 народных депутатов, “за” №5558, которым вносятся изменения в законодательство в связи с принятием закона об основах национального сопротивления – 312 нардепов.

Ни одного голоса против не было.

Принятие законов увеличивает численность ВСУ на 11 тыс. человек. В объяснительной записке к документу необходимость его принятия объясняется продолжающейся агрессией России против Украины.

Оба законопроекта внес в Раду в мае президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:

Согласно закону, принятому в 2015 году, численность Вооруженных сил Украины не должна была превышать 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся на Донбассе между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре того же года Министерство обороны Украины совместно с общественными организациями начало обсуждать план создания системы территориальной обороны.

В ноябре 2015 года Верховная Рада отправила на доработку законопроект о территориальной обороне (№2489а). Документ предлагал внести в законы о местной государственной администрации, об обороне Украины, о военной обязанности и военной службе, о Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины изменения, которые бы урегулировали вопросы подготовки и ведения территориальной обороны. Этот документ принят не был.

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