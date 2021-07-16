 

Под Николаевом испытали ударный турецкий беспилотник Bayraktar. Видео

16.07.2021, 12:56, Новости дня
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Заместитель министра обороны Александр Миронюк отметил, что поставка первого комплекса из Турции состоялась с опережением графика. Украинские военные испытали все беспилотные аппараты, входящих в состав этого комплекса – подъем на штатную рабочую высоту, проверка работы полезной нагрузки и станций управления.

“Во время испытаний ударный оперативно-тактический комплекс Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты. Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способности Военно-морских сил Украины в защите южных рубежей нашей страны. Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 км, вместо 150 км, как в предыдущих версиях”, – сказал Миронюк.

По его словам, кроме мобильной и стационарной, в составе комплекса есть и морская станция управления БПЛА.

“В целом, мы не просто восстанавливаем флот, а, выполняя взятые обязательства по оборонным закупкам, вдыхаем в ВМС новую жизнь, приближаем к стандартам НАТО. Ожидаем, что катера, корветы, противокорабельные крылатые ракеты Р-360 “Нептун”, морская авиация с Bayraktar TB2 и береговая оборона станут единой системой сдерживания агрессии Российской Федерации и защиты интересов Украины на море”, – резюмировал Миронюк.

Контекст:

О подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina стало известно в ноябре 2018 года.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские экипажи для аппаратов Bayraktar проходили подготовку в Турции.

В России призывали Турцию не продавать Украине ударные беспилотники Bayraktar.

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Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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