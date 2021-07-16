 

“Нет худа без добра”. Димопулос показала окровавленные ноги

16.07.2021, 12:56, Новости дня
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Димопулос в коротком ролике показала окровавленные ноги.

По словам певицы, она в начале пробежки подумала, что упадет, и ей придется маскировать раны.

“Интуиция? Нет худа без добра – с обрыва не свалилась, голову не повредила. Обычно после такого происходит что-то очень прекрасное и волшебное. Раньше я бы билась в истерике, сейчас – даже мысли отчаяния не проскочило! Это потрясающее открытие для меня, ведь в экстремальных ситуациях сразу понятно, как обстоят дела внутри себя на самом деле”, – написала она.

Димопулос отдыхает на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции.

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Публикация от * * * (@santadimopulos)

Контекст:

Санта Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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