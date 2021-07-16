 

“Светлана Сергеевна, ну п…здец это хит”, “Ни о чем”. Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео

16.07.2021, 12:56, Новости дня
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“Бывает момент, когда, то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать, поддаться импульсу, и не важно где! Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед твоим домом. Эта маленькая паранойя, которая возвращает тебя к жизни. Это mood video мы сняли буквально за несколько часов до рассвета. Я закрывала глаза и отдавала себя биту новой песни, легко и честно”, – прокомментировала ролик на своей странице в Instagram артистка.

Она отметила, что видео снял украинский режиссер Алан Бадоев.

“Большая команда приняла участие в создании музыкального и видеоматериала. Я благодарю каждого участника нашего проекта. Алан, только ты мог в такие сроки создать красоту”, – отметила Лобода.

“Светлана Сергеевна, ну п…здец это хит”, – прокомментировали трек поклонники певицы.

“Ни о чем”, – не оценили трек пользователи сети.

ВИДЕОВидео: LOBODA / YouTube
Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С 2010 года певица сотрудничала с продюсером Нателлой Крапивиной. С конца 2015 года Loboda живет и работает в России.

8 июня 2021 года Крапивина без объяснения причин заявила, что уходит из шоу-бизнеса и не будет продюсировать Лободу.

14 июня Лобода публично отреагировала на заявление Крапивиной, заявив, что в ее жизни больше не будет продюсеров. “Сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его”, – написала тогда артистка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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