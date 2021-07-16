 

Врач Надежда Логина рассказала о методах облегчить состояние после прививки

16.07.2021, 12:52, Разное
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После прививки вакциной от коронавируса многие пациенты могут испытывать дискомфорт. Врач Надежда Логина пояснила о простых и доступных каждому методах, которые помогут облегчить свое состояние после укола.
Пандемия коронавируса вызвала необходимость вакцинации от летального недуга. Созданы свои препараты и в России, уже сейчас отечественные медики призывают безотлагательно обращаться в медцентры, в которых россиянам предлагается «ЭпиВакКорона», «Спутник V», «КовиВак». Профилактическая кампания развернута по всему миру, однако многие после укола испытывают дискомфорт и целый ряд побочных эффектов. Доктор Надежда Логина рассказала, как можно облегчить состояние пациента после прививки.

Так, в случае повышения температуры целесообразно принимать в течение нескольких дней антигистамины, которые не только облегчают аллергические реакции, но и снижают активность белков, нивелируя неприятные ощущения при иммунных реакциях. Также полезным будет прием препаратов, выступающих в роли абсорбентов. Кроме того поможет снять дискомфорт и обильное питье. Можно использовать для улучшения самочувствия после введения аллерговакцины и обычный кубик льда. Его необходимо прикладывать к месту инъекции на 5-10 минут. Процедура повторяется от трех до четырех раз в сутки.

При этом необходимо помнить, что вакцинация от коронавируса не требует использования каких-либо мазей или специфических лекарственных средств. Обычно побочные реакции организма проявляются после укола вторым компонентом от COVID-19. Согласно описаниям самих пациентов, все болезненные ощущения чаще всего напоминают симптоматику гриппа.

Источник: nevnov.ru



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