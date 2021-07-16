В SpaceX работают над возможностью увеличить скорость интернета в самолетах

В SpaceX работают над возможностью существенно увеличить скорость интернета в самолётах во время перелётов. Речь идёт о подключении средств передвижения к фирменному Starlink.

Вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер рассказал, что многие авиационные компании уже работают с поставщиками интернет-услуг по всему миру. Несмотря на это, скорость передачи данных бортового Wi-Fi, особенно во время полёта, крайне мала. Именно для её увеличения уже сейчас разрабатывается своя собственная система широкополосной спутниковой связи на основе космических аппаратов Starlink. Всё дело в том, что они находятся на низкой орбите, в отличие от остальных спутников связи, и это существенно упрощает передачу данных.

Для реализации задуманного, как отметил Джонатан Хофеллер, авиакомпаниям понадобится разместить на самолётах антенну SpaceX, которая будет принимать сигнал с фирменных спутников. Они же, в свою очередь, начнут передавать информацию с помощью космических лазеров. Это позволит получить аналогичную земной скорость интернета даже при перелёте через океан.

Источник: kadara.ru