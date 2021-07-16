 

Ученые обнаружили связь между воспалением в детстве и депрессией во взрослом возрасте

16.07.2021, 12:52, Разное
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Учёные из Китайской академии наук обнаружили связь между воспалительными процессами в детстве и депрессией во взрослом возрасте. Новая информация позволит лучше понимать состояние пациентов и выработать действенную терапию.
В своей работе научные сотрудники исследовали поведение лабораторных мышей. Для этого выбирались молодые особи, возрастом до 14 недель. У всех медикаментозно вызывали воспалительные процессы в организме и внимательно следили за их развитием в будущем. Оказалось, что все подопытные, по мере взросления, демонстрировали развитие депрессии. Своего пика подавленное состояние достигло во взрослом возрасте. Исследователи не исключают, что аналогичный процесс может происходить и в случае с человеком.

Несмотря на имеющиеся доказательства наличия связи, учёные пока не знают, как именно происходит этот процесс. Они намерены и дальше детально изучать состояние мышей и изменения в их мозге и организме в целом. Это необходимо для выработки более углублённой терапии при лечении депрессии у людей.

Китайские специалисты отметили, что уже сейчас требуется обратить внимание на их эксперимент и учитывать детские воспаления при анализе состояния взрослого пациента.

Источник: 21mm.ru



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