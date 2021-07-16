ФАС возбудила дело против магазинов, торговавших дешёвыми сахаром и морковью

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю возбудило дело по факту недобросовестной конкуренции против индивидуального предпринимателя Кана В.С. Недобросовестного бизнесмена обвиняют в том, что в принадлежащих ему розничных магазинах реализовывались сахар и морковь по ценам, в несколько раз ниже рыночных.

В ведомстве добавили, что причиной такого решения стали многочисленные обращения граждан, отмечавших, что цены на морковь (30 рублей за 1 кг) и сахар (20 рублей за 1 кг), не соответствуют средним ценам в рознице в Хабаровском крае. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель закупал товар в Китае и продавал его в России с минимальной наценкой.

По результатам проверки все шесть магазинов, в которых реализовывался товар по заниженной цене, были закрыты, а морковь и сахара изъяты. Они будут перераспределены между другими ритейлерами региона и проданы по рыночной цене. Против предпринимателя будет возбуждено уголовное дело.

«Мы рады констатировать, что нам удалось всех хабаровчан избавить от дешёвого сахара и моркови. На рынке должна быть честная конкуренция, которая обеспечит казну большим количеством средств, а граждан высокими социальными стандартами», — сказано в комментарии пресс-службы краевого отделения ФАС.

—