 

ФАС возбудила дело против магазинов, торговавших дешёвыми сахаром и морковью

16.07.2021, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю возбудило дело по факту недобросовестной конкуренции против индивидуального предпринимателя Кана В.С. Недобросовестного бизнесмена обвиняют в том, что в принадлежащих ему розничных магазинах реализовывались сахар и морковь по ценам, в несколько раз ниже рыночных.

В ведомстве добавили, что причиной такого решения стали многочисленные обращения граждан, отмечавших, что цены на морковь (30 рублей за 1 кг) и сахар (20 рублей за 1 кг), не соответствуют средним ценам в рознице в Хабаровском крае. Выяснилось,  что индивидуальный предприниматель закупал товар в Китае и продавал его в России с минимальной наценкой. 

По результатам проверки все шесть магазинов, в которых реализовывался товар по заниженной цене, были закрыты, а морковь и сахара изъяты. Они будут перераспределены между другими ритейлерами региона и проданы по рыночной цене. Против предпринимателя будет возбуждено уголовное дело.

«Мы рады констатировать, что нам удалось всех хабаровчан избавить от дешёвого сахара и моркови. На рынке должна быть честная конкуренция, которая обеспечит казну большим количеством средств, а граждан высокими социальными стандартами», — сказано в комментарии пресс-службы краевого отделения ФАС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Мнение: Немецкий базовый доход, как спасти пчёл и движение «126» в Японии

03.08 / Напавшие на полицию в Москве мигранты требовали выгнать всех русских

14.04 / Освоение космоса является преимуществом российской экономики – Володин

29.01 / Ученые из США разработали технологию превращения пищевых отходов в свежую еду

27.01 / Россиянин признал себя виновным в организации криминального он-лайн центра

02.01 / Ученые рассказали об опасности повышенного давления у женщин в период беременности

21.10 / Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум и другие на онлайн-премьере сериала “Шерлок в России”

18.12 / Путаница с оплатой счетов может быть симптомом приближающейся болезни Альцгеймера

11.12 / Назван регион России с самыми аномальными морозами

12.05 / Предсмертное стихотворение на английском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика