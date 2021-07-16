 

“Дожмут через колено”: от Зеленского требуют выполнить Минские соглашения

16.07.2021, 12:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Германию ради финальной встречи с уходящим немецким канцлером Ангелой Меркель обернулась для главы Незалежной очередным политическим скандалом. Абсолютное большинство киевских политологов раскритиковали Зеленского за безрезультативность. Вместо санкций против строительства газопровода “Северный поток-2”, о чем мечтают на Украине, президент привез только обязательства выполнит Минские соглашения.

Позицию коллег в этом вопросе поддерживает и директор центра “Третий сектор”, политолог Андрей Золотарев. В эфире ютуб-канала TOPINFORM он отметил, что Зеленского “будут дожимать через колено”. Таким образом западные страны хотят заставить президента Украины выполнять Минские соглашения.

Эксперт отметил, что после визита в Берлин у главы Незалежной сложилось ясное понимание, что придется исполнить так называемую “формулу Штайнмайера”. По его мнению, на этом настаивает канцлер Германии Меркель. Золотарев предположил, что после общения с немецким лидером, президент Украины сделал “соответствующие выводы”.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что политолог Тарас Березовец назвал переговоры Зеленского и Меркель неудачными. Эксперт подчеркнул, что договориться на них ни о чем не удалось.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.05 / Ученые из США разработали полностью перерабатываемый пластик

18.08 / Мнение: О серьёзной травме Путина

22.09 / А были ли они людьми?

29.01 / Для участия в митингах понадобится запись на портале Госуслуг

01.01 / Путин освободил Виктора Гриня от должности замгенпрокурора

02.01 / Трамп раскритиковал решение Сената США

26.04 / Мнение: Шедевр

09.06 / Ученые из США раскрыли тайну возникновения полярного сияния

20.01 / Капитан Россия

27.01 / Мнение: Деданы захапали все ништяки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика