“Дожмут через колено”: от Зеленского требуют выполнить Минские соглашения

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Германию ради финальной встречи с уходящим немецким канцлером Ангелой Меркель обернулась для главы Незалежной очередным политическим скандалом. Абсолютное большинство киевских политологов раскритиковали Зеленского за безрезультативность. Вместо санкций против строительства газопровода “Северный поток-2”, о чем мечтают на Украине, президент привез только обязательства выполнит Минские соглашения.

Позицию коллег в этом вопросе поддерживает и директор центра “Третий сектор”, политолог Андрей Золотарев. В эфире ютуб-канала TOPINFORM он отметил, что Зеленского “будут дожимать через колено”. Таким образом западные страны хотят заставить президента Украины выполнять Минские соглашения.

Эксперт отметил, что после визита в Берлин у главы Незалежной сложилось ясное понимание, что придется исполнить так называемую “формулу Штайнмайера”. По его мнению, на этом настаивает канцлер Германии Меркель. Золотарев предположил, что после общения с немецким лидером, президент Украины сделал “соответствующие выводы”.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что политолог Тарас Березовец назвал переговоры Зеленского и Меркель неудачными. Эксперт подчеркнул, что договориться на них ни о чем не удалось.