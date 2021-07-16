Мнение: Обратная сторона банкротства

В Екатеринбурге у должника отобрали единственную квартиру. Так-то закон запрещает лишать банкротов единственного жилья, — если, конечно, они не ипотечники, — но кредиторы всё же добились права забрать квартиру себе. Суд встал на их сторону, так как обстоятельства дела были предельно прозрачны — должник набрал долгов и купил на все деньги пятикомнатную квартиру, рассчитывая, что её не отберут:

https://pravo.ru/news/232957/

Кредиторы указывали, обязательства перед ними возникли у Поторочина задолго до начала процедуры банкротства, но он не пытался погасить долги, зато продолжает своевременно вносить крупную сумму коммунальных платежей за квартиру. По мнению заявителей, мужчина сознательно приобрел дорогостоящее жилье и довел себя до банкротства, чтобы не выплачивать долги. Кредиторы также указали, что должник отказывался от предложения купить ему меньшее по площади жилье…

После этого кредиторы проголосовали за то, чтобы предоставить Поторочину «однушку» площадью 31,7 кв. м. При новом рассмотрении обособленного спора суды отказали должнику в исключении его квартиры из конкурсной массы, так как предложенная альтернатива достаточна для потребностей одинокого жильца…

В результате пятикомнатную квартиру должника приобрело ООО «Правознай» за 8,25 млн руб. Общая сумма долгов Поторочина составляет 21,4 млн руб.

Теперь банкроты оказались в опасном положении. К примеру, кредиторы могут заявить, что двушка в спальном районе Москвы — это роскошное жильё, поэтому должника надо выселить в дышащий плесенью барак вымирающего посёлка. Напротив, банкрот может купить однокомнатную квартиру в самом роскошном доме города, после чего с ухмылкой разводить руками: да, квартира стоит 50 млн рублей, но это всего лишь скромная однушка, моё единственное жильё.

Для нормальной работы капиталистической экономики нужны два механизма.

1. Механизм взимания долгов.

2. Механизм банкротства.

Суд должен защищать права бизнеса и наказывать недобросовестных должников, в противном случае уровень доверия падает, после чего цены растут, а темпы роста экономики замедляются. Также бизнесу необходима возможность легко начать заново в случае неудачи — без долговой ямы и тому подобных средневековых глупостей. Защита прав банкротов важна не только с точки зрения элементарной человечности, но и с точки зрения экономической целесообразности. Чем быстрее банкрот оправится от падения и начнёт заново, тем быстрее он начнёт оказывать услуги обществу, создавать новые рабочие места и платить налоги в бюджет.

Некоторые скажут сейчас, что надо заранее думать, кому даёшь деньги.

Опять-таки, доля правды в этом есть. Нужно проверять репутацию своих деловых партнёров, также даже надёжным контрагентам не следует давать в долг слишком больших сумм. К сожалению, эти два очевидных совета не всегда работают: реальный бизнес мало похож на сцены из боевиков, в которых актёры меняют дипломат с деньгами на дипломат с товаром. Кроме того, даже проверенные партнёры иногда подводят — например, после того как их самих кто-то подвёл.

Одна из причин финансового успеха некоторых религиозных групп заключается в повышенной порядочности их представителей. Строгие принципы и нежелание растерять столь важную в узком кругу репутацию заставляют таких бизнесменов выполнять свои обязательства даже тогда, когда выполнить их весьма непросто. В масштабах сообщества экономический эффект от строгой деловой этики очень велик.

Вместо завершения поста превентивно отвечу на традиционные упрёки в адрес капитализма, которые звучат в комментариях всегда, когда речь заходит о каких-либо проблемах.

Механизм банкротства является не наказанием должника, но системой защиты должника от кредиторов. До распространения современного капитализма с должниками расправлялись весьма жестоко. Вот, к примеру, типичная история должника советских времён:

https://rg.ru/2018/03/15/sto-let-nazad-kommunisty-otdali-fabriki-rabochim-chto-iz-etogo-vyshlo.html

В Нижегородской губернии в 1918 году владелец небольшого завода не дал революционерам ввести рабочий контроль. Был арестован. Строптивца обещали выпустить, если выплатит чрезвычайный революционный налог. Выплатил. Отпустили. Осенью опять арестовали. Потребовали еще раз заплатить, но уже неподъемные деньги: 200 000 рублей.

Из тюрьмы писал письма своим рабочим, умолял сжалиться – пять малолетних детей, саботажем не занимался, да и сам из рабочих, предприятие создавал с нуля. Не сжалились. Расстреляли.

А вот известная переписка Шолохова со Сталиным. Писатель жалуется, что представители власти пытают и убивают семьи колхозников, не сумевших сдать государству норму зерна:

https://von-hoffmann.livejournal.com/301093.html

Сталин ответил Шолохову в том духе, что колхозники сами виноваты — надо было вовремя долги платить.