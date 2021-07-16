 

Россия попросит ОЗХО и Бундестаг расследовать нестыковки в докладе по Навальному

16.07.2021, 12:10, Новости дня
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ попросит руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестага провести новое расследование после выявления временных несостыковок в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, указанные несостыковки приводят к выводам о подложности ситуации вокруг Навального, которая привела к обвинениям в адрес России, передает ТАСС.

«Мы хотели, и сегодня МИД поддержал, направить обращение от имени комиссии руководству Бундестага, господину (президенту Бундестага ФРГ Вольфгангу) Шойбле, и руководству ОЗХО с тем, чтобы провести расследование по вновь открывшимися обстоятельствам. У нас есть серьезный аргумент, серьезный факт (подтверждающий), что имела место инсценировка самого этого отравления», – сказал Пискарев.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. В МИД оценили это объяснение ФРГ.

До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.



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