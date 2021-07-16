 

Военный госпиталь решили развернуть в Хакасии для борьбы с COVID

16.07.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военный мобильный госпиталь на 100 мест развернут в Хакасии для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны.

«Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее госслужащих Хакасии обязали вакцинироваться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Планировали хакерские атаки — США предъявили обвинения «сотрудникам ГРУ»

28.06 / СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в Норильске

01.05 / Годовалый сын украинского депутата стал владельцем медцентра и четырёх квартир

25.06 / В Кремле оценили обвинения в адрес лидера Косово в военных преступлениях

13.10 / Самым популярным среди смартфонов Apple станет iPhone 12

02.10 / Возле Центрального железнодорожного вокзала Киева произошла стрельба

18.09 / Эксперт: Глумление над русской историей стало традицией для западного кино

12.03 / “Все смелее беру на руки малыша”. Фролова поделилась снимком из роддома

13.12 / Экономика: Почему новогодний стол в РФ дорожает при низкий инфляции

02.04 / Названы имена врачей, продолживших операцию во время пожара в Благовещенске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика