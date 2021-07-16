Военный госпиталь решили развернуть в Хакасии для борьбы с COVID
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Военный мобильный госпиталь на 100 мест развернут в Хакасии для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны.
«Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее госслужащих Хакасии обязали вакцинироваться.
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