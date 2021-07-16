Украинские депутаты подрались в зале Верховной рады

Депутаты от фракций президентской партии «Слуга народа» и партии «Батькивщина» Николай Сольский и Вадим Ивченко устроили драку на пленарном заседании Верховной рады.

Ивченко и Сольский разговаривали друг с другом в зале заседаний, после чего представитель партии «Батькивщина» ударил депутата от правящей политической партии кулаком в лицо, передает «Страна.ua».

Для предотвращения развития конфликта между Ивченко и Сольским встали другие депутаты, и участники драки разошлись. При этом причина конфликта неизвестна.

Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ».