Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом перекрасили волосы, но Виктория Бекхэм это не оценила

46-летний футболист, а ныне тренер Дэвид Бекхэм всегда умел удивлять кардинальными сменами имиджа. Вот и вчера Дэвид решил снова перекраситься в блондина, а заодно “подбил” на перекрашивание волос своих сыновей – 18-летнего Ромео и 16-летнего Круза. Их старший брат, 22-летний Бруклин, решил воздержаться от перемен (хотя несколько лет назад он тоже экспериментировал с прическами). И если Ромео стал блондином с редкими темными прядями, то короткий ежик Круза и вовсе стал ярко-розовым.

Иногда парням нужно напоминать, кто сделал это первым в 90-е! По выражению их лиц, кажется, они не очень этим довольны #ПапаСделалЭтоПервым, – написал Дэвид под фото, уточнив, что он заложил тренд на кардинальные перекрашивания, и добавил, чтобы они не переживали – через несколько недель краска смоется.

Круз и Дэвид Бекхэм Круз, Ромео и Дэвид Бекхэм

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Публикация от CRUZ (@cruzbeckham)

За 12 часов пост набрал больше одного миллиона лайков и 4,5 тысячи восторженных комментариев. И если Бруклин положительно высказался о смене имиджа братьев и отца, то вот Виктория Бекхэм заявила, что ее детям это не очень-то идет, а вот ее мужу – очень:

Да, ваш папа был первым, кто это сделал, но сейчас ему это идет даже больше чем тогда!!!

Как Дэвид Бекхэм, Неймар, Антуан Гризманн, Серхио Рамос, Федор Смолов и другие футболисты в разные годы красились в блондинов, смотрите в галерее HELLO.RU по этой ссылке.

Дэвид Бекхэм, 1999 год

Дэвид и Виктория Бекхэм, 2007 год